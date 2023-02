Halle (Saale)/MZ - Einen Tag nach dem tödlichen Unfall in der Ludwig-Wucherer-Straße liegen Blumen nahe der Unfallstelle, stehen Kerzen am Straßenrand. Am Dienstagmorgen war ein 70 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb.