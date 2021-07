Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung auf der Ziegelwiese

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht nach Zeugen, die eine tätliche Auseinandersetzung auf der Ziegelwiese in Halle am 19. Juni 2021 mitbekommen haben. Wie die Beamten mitteilten, kam es gegen 21.40 Uhr, am Rande einer Versammlung, zu einem größeren Streit, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen gaben Zeugen an, dass mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung danach in Richtung Peißnitzstraße/Mühlweg flüchteten.

Die Polizei sucht nach Personen, welche Bild- oder Videoaufnahmen von den unbekannten Beteiligten / flüchtenden Tatverdächtigen und/oder der tätlichen Auseinandersetzung selber besitzen oder die Angaben zu den Personalien oder dem Aufenthaltsort beteiligter Personen machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.