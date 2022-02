Polizei sucht zehnjährigen Ben Lucas aus Halle

Halle (Saale)/MZ - Seit Freitagmorgen gegen 8 Uhr wird der zehnjährige Ben Lucas L. aus Halle vermisst. Laut Polizei wurde er das letzte Mal im Zanderweg in Heide-Nord gesehen. Er ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat mittellanges, blondes Haar mit einem Pagenschnitt. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans, schwarz-grauer Winterjacke mit Kapuze und schwarzen Schuhen. Er hat einen blauen Rucksack dabei und besitzt zwei kleine Stoffschildkröten, die er oft in den Händen hält. Nach MZ-Informationen stammt der Junge aus schwierigen familiären Verhältnissen und lebt deshalb in einem Heim. Die Polizei schließt nicht aus, dass er auf dem Weg zu seiner Mutter sein könnte. „Dort ist er bislang aber nicht angekommen“, sagte ein Polizeisprecher der MZ.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Aufenthalt des Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter der Rufnummer 0345/224 2000 entgegen.