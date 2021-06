Polizei sucht vermissten Mann aus Halle

Die Polizei in Halle sucht nach einem vermissten Mann. Wie die Beamten mitteilten, seiSiegfried, N. seit Montag, 31. Mai 2021 verschwunden. Er wurde letztmalig am Montag gegen 14 Uhr, in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle gesehen. Herr N. befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 180 cm groß

Alter circa 70 Jahre

schlanke Gestalt

langes graues Haar

Bekleidung: schwarze Hose; brauner Pullover

führte eine braune Tasche aus Leder bei sich

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter (0345) 224 2000. (mz)