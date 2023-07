Ein Mann wird seit Sonntag in Halle vermisst und in Magdeburg vermutet. Er befindet sich wahrscheinlich in einer hilfsbedürftigen Lage. Haben Sie ihn gesehen?

Magdeburg/Halle (vs) - Die Polizei sucht nach einem Vermissten Mann aus Halle. Vermutet wird er allerdings in Magdeburg. Nun bitten die Beamten dringend um Hilfe bei der Suche nach Vinzent M.

Der Vermisste soll zuletzt beim Verlassen seiner Wohnung am Sonntagmittag gesehen worden sein. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Vinzent M. ist in der Südstadt in Halle (Saale) wohnhaft, hat aber auch Bezüge nach Magdeburg. Der Mann befindet sich vermutlich in einer hilfsbedürftigen Lage.

Vinzent M. aus Halle wird in Magdeburg vermutet. Foto: Polizei

Vinzent M. kann wie folgt beschrieben werden:

- Beige-braunes T-Shirt

- Brillenträger

- Schiebermütze

- dunkle Hose

- schwarzer Rucksack

Die Polizei in Halle bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthalt des Vermissten unter der Rufnummer 0345-2242000. Sollte der Vermisste in Magdeburg auftauchen, bittet die Polizei darum, die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.