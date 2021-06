Polizei sucht nach vermisster Frau aus Spanien

Halle (Saale) - Die Polizei Halle sucht nach einer jungen Frau. Laut den Beamten wird Simona Camelia M., geboren am 8. Mai 2004vermisst. Sie wurde in Rumänien geboren und lebte zuletzt in Spanien, wo sie ihre Mutter als vermisst meldete.

Erkennt jemand diese Frau? (Foto: Polizei Halle)

Die spanische Polizei wandte sich an die Polizei in Sachsen-Anhalt, mit der Bitte hier eine öffentliche Vermisstensuche durchzuführen. Demnach habe ein Landsmann die Frau am 24. März 2021 in einem Laden in Halle-Neustadt gesehen, weshalb er über ein soziales Netzwerk Kontakt mit der Mutter der Vermissten aufgenommen habe. Der Mann soll Floryn S. heißen.

Wer hat diese Frau in Halle gesehen? (Foto: Polizei Halle)

Die Polizei hat folgende Fragen:

Wer kann Angaben zu der Vermissten machen?

Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen?

Darüber hinaus sucht die Polizei den Mann, welcher die Vermisste am 24.03.2021 in Halle-Neustadt gesehen haben will. Er möchte sich bitte bei der Polizei melden! Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen. (mz)