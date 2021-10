Polizei sucht nach vermisstem Mädchen in Halle

Halle (Saale) - Seit Montag, den 20. September wird in Halle eine Jugendliche vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde Lena H. letztmalig am Montag den 20.09.2021, gegen 13.15 Uhr, in der Klosterstraße in Halle gesehen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 160 cm bis 165 cm groß, scheinbares Alter 16 Jahre, korpulente Gestalt, mittellanges blondes Haar/zeitweilig zum Zopf gebunden, Bekleidung: Pullover schwarz mit Aufdruck „Bitch Relax“, Hose schwarz, bunte Turnschuhe.

Gesuchtes Mädchen (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter (0345) 224 2000.