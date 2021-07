Polizei sucht nach Schlägerei vor der „Schorre Halle“ nach Zeugenhinweisen

Halle (Saale) - Nach einer Schlägerei an der Schorre in Halle sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurden am Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr ein 20-jähriger und ein 33-jähriger Hallenser am Zugang zur Diskothek „Schorre Halle“ in der Willy-Brandt-Straße von einem einen unbekannten männlichen Täter „körperlich attackiert“, teilte die Polizei mit. Der Täter soll bereits im Vorfeld mehrere Personen am Treppenaufganges zur Diskothek verbal belästigt haben.

Zeugen beschrieben den unbekannten Täter wie folgt: normale/schlanke Statur, circa 180 cm groß, sehr kurze schwarze Haare (circa 1mm), schwarzer Vollbart, dem äußeren Erscheinungsbild nach augenscheinlich albanischer Herkunft, Bekleidung: schwarz/weißes Oberteil (vermutlich Trainingsjacke)

Der Täter entfernte sich anschließend mit einer weiteren unbekannten Person vom Tatort.

Diese zweite Person konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: ausländischer Phänotyp, Bekleidung: helles Oberteil

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Bild oder Videoaufnahmen von der Tat oder dem flüchtigen Täter und dessen Begleiter besitzen oder andere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.