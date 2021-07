Polizei sucht nach Angreifer in Halle: Mann schlägt Frau mehrfach ins Gesicht

Halle (Saale) - Das Polizeirevier Halle ermittelt gegen eine unbekannten Mann nach einer Körperverletzung.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann am 14. Februar 2021 gegen 17.00 Uhr am Waisenhausmauer in Halle eine Frau angegriffen, indem er ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Das Opfer fiel zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte von dem Schläger ein Phantombild erstellt werden. Durch das Amtsgericht Halle kann dieses nun veröffentlicht werden.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.