Polizei sucht mit Fotos nach Dieben aus Gartenanlage in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle sucht mit Fotos einer Überwachungskamera zwei unbekannte männliche Personen nach einem Diebstahl im besonders schweren Fall. Demnach brachen die Täter in der Nacht vom 18. zum 19.3.2021 fünf Gärten in einer Kleingartenanlage im Birkhahnweg in Halle auf. Der Schaden durch Diebstahl, beschädigte Türen und Fenster sowie Graffiti wird auf etwa 2.100 Euro geschätzt.

Gesuchter Dieb (Foto: Polizei)

Die Polizei hofft nun mit Hilfe von Einzelbildern der Videoüberwachung eines Gartengrundstückes auf Hinweise zu den unbekannten Tätern. Diese werden telefonisch unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen.