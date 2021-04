Polizei sucht Mann wegen „Sieg Heil“ und Spucken

Halle (Saale) - Am Montagabend 19.30 Uhr wurden Polizeibeamte zum Zollrain in Halle gerufen. Hier war es zu einem antisemitischen Vorfall gekommen. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes am Zollrain traf ein 23-jähriger Hallenser jüdischen Glaubens auf drei unbekannte Männer.

Als diese an ihm vorbeiliefen, rief einer der Männer „Sieg Heil“ und spuckte. Der 23-Jährige informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der beamten verließ der unbekannte Mann den Ort des Geschehens. Seine beiden Begleiter (35 und 40 Jahre) waren noch vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Personen die Angaben zum Geschehen oder zum unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden. (mz)