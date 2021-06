Polizei sucht Eigentümer dieser gestohlenen Fahrräder in Halle

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht die Eigentümer zweier Fahrräder, die wahrscheinlich gestohlen wurden. Ein Fahrrad wurde von Beamten demnach am 12. Juni in der Annenstraße in Halle sichergestellt. Durch Zeugen wurde ein unbekannter männlicher Täter im Innenhof eines Mehrfamilienhauses gesehen, der zwei Fahrräder bei sich hatte. Das Fahrrad konnte dem Täter auf der Flucht abgenommen werden.

Fahrrad aus der Annenstraße in Halle (Foto: Polizei)

Am 11. Juni sah ein 33-jähriger Hallenser in Mansfelder Straße, wie eine ihm unbekannte männliche Person mit seinem zuvor abgestellten und gesicherten und einem weiteren Fahrrad an ihm vorbeikam. Der Mann und weitere Zeugen hielten den unbekannten Mann fest. Nach Die Polizei nahm den polizeibekannten 24-jährigen in Halle lebenden Mann vorläufig fest. Das zweite Fahrrad wurde sichergestellt.

Fahrrad aus der Mansfelder Straße (Foto: Polizei)

Die Polizei geht in beiden Fällen davon aus, dass die Fahrräder gestohlen wurden. Eigentümer oder Zeugen können sich telefonisch unter (0345) 2242000 bei der Polizei in Halle melden. (mz)