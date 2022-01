Polizei stellt bei Razzia in Halle Drogen und eine Machete sicher

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Razzia in einer Wohnung in der Lutherstraße diverse Drogen in kleineren Mengen, Bargeld in einer szenetypischen Stückelung sowie eine Machete und ein Messer sichergestellt, das unter das Waffengesetz fällt. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Beschuldigte, so Polizeisprecherin Ulrike Diener am Mittwochabend gegenüber der MZ. Ein Tatverdächtiger, ein 23 Jahre alter Mann, wollte flüchten, wurde von den Einsatzkräften aber gefasst. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Haftantrag gestellt wird. Die zweite Beschuldigte, eine Frau, war beim Einsatz nicht in der Wohnung. Nach ihr wird gesucht.