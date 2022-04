Polizei schnappt Tatverdächtige im Mordfall Halle-Neustadt: Ist die mutmaßliche Mörderin die Geliebte des Mannes?

Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen gemeinsam eine 52-Jährige in Neustadt getötet haben. Der Staatsanwalt dankte der Sonderkommission „Mulde“ bei der Polizeiinspektion Halle für die schnelle Arbeit. Wurde der Mord aus Eifersucht begangen?

Halle (Saale) - Vier Tage nach dem grausamen Mord an einer 52 Jahre alten Hallenserin in Neustadt sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Halle schickte eine 28 Jahre alte Frau und einen 43-jährigen Mann hinter Gitter. „Wir gehen davon aus, dass die Personen den Mord gemeinschaftlich begangen haben“, sagte Staatsanwalt Klaus Wiechmann am Dienstag der MZ.