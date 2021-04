Polizei schnappt nach Verfolgungsjagd Hallenser mit gestohlenem Motorrad

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle konnte am Dienstag ein kurz zuvor gestohlenes Motorrad sicherstellen und zugleich einen gesuchten Straftäter festnehmen. Nachdem die Kawasaki ZR 750 C in der Heinrich-Schütz-Straße in Halle als gestohlen gemeldet wurde, stellten Beamte wenig später in der Weißenfelser Straße einen Fahrer.

Dieser versuchte sich der Kontrolle noch zu entziehen, wurde aber nach kurzer Flucht zu Fuß geschnappt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten bei dem Mann Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Drogen. Gegen den 37-jährigen Hallenser lagen außerdem zwei Haftbefehle vor, welche vollstreckt wurden. Der Fahrer wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Motorrad wurde dem Besitzer übergeben. (mz)