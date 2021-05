Polizei schnappt gesuchten Mann am Hauptbahnhof Halle

Bereits am Samstag haben Bundespolizisten einen Reisenden auf dem Hauptbahnhof Halle kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Wie die Beamten mitteilte, nahmen sie den 49-Jährige sofort fest.Er wurde um 11.00 Uhr einen Haftrichter am Amtsgericht Merseburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Die Einsatzkräfte übergaben den Mann anschließend an die Justizvollzugsanstalt Halle. (mz)