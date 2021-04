Polizei schnappt gesuchten gewalttätigen Mann in Halle

Halle (Saale) - In einem Regionalexpress von Magdeburg nach Halle ist es am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde eine 22-jährige Deutsche von einem 23-Jährigen aus Mali sexuell belästigt.

Der Mann setzte sich neben die Frau und legte gegen ihren Willen mehrfach seine Hand auf ihren Oberschenkel und bedrängte sie. Außerdem nahm er das Mobiltelefon der Frau und warf es auf den Boden, wobei es kaputt ging. Mitreisende schritten ein und hielten den Mann bis zur Ankunft am Hauptbahnhof in Halle fest, wo er bereits von einer informierten Polizeistreife empfangen wurde.

Eine Regionalbahn unterwegs (Foto: dpa)

Der Mann, der ohne Papiere und Fahrkarte unterwegs war konnt durch einen Datenabgleich im Fahndungssystem zweifelsfrei ermittelt werden. Der als gewalttätig eingestufte 23-Jährige wurde bereits von der Ausländerbehörde Burgenlandkreis gesucht. Der Mann wird sich nun wegen sexueller Belästigung, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen. (mz)