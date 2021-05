Polizei schnappt Einbrecher nach Zeugenhinweis

Die Polizei in Halle hat am Montagmorgen in der Brandenburger Straße in Halle einen Einbrecher stellen können. Wie die Beamten am Montag mitteilten, bemerkte ein Zeuge gegen 05.10, dass ein Mann zunächt in der Großen Brunnenstraße versuchte einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Der Hallenser informierte daraufhin sofort die Polizei. Diese stellte fest, dass der Zigarettenautomaten, welcher zu einem Kunstautomaten umgebaut war, in der Tat aufgebrochen wurde.

Durch eine nachfolgende Fahndung im Bereich der umliegenden Straßen, konnte der Beschuldigte in der Brandenburger Straße in Halle gefunden und vorläufig festgenommen werden. Nach der Durchsuchung des 40-jährigen Hallensers wurde Diebesgut aus dem Kunstautomaten gefunden und sichergestellt. Weiterhin wurden bei dem Mann Lebensmittel entdeckt, die aus einem Einbruch in ein Lebensmittellager eines Imbisses, in der Trothaer Straße in Halle stammten.

An beiden Tatorten wurden durch die Kriminaltechnik umfangreiche Spuren gesichert und gegen den 40-jährigen polizeibekannten Hallenser ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach intensiven Ermittlungen wurde über die Staatsanwaltschaft Halle beim zuständigen Amtsgericht Halle ein Haftbefehl beantragt. Eine Entscheidung durch den zuständigen Richter am Amtsgerichtes Halle steht jedoch am Montagnachmittag noch aus. (mz)