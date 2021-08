Polizei nimmt Fahrraddieb in Halle vorläufig fest

In Halle ist ein mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen worden. (Symbolbild)

Halle (Saale) - In Halle ist am späten Mittwochabend ein mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 39-Jährige gegen 22 Uhr in der Gottesackerstraße von Zeugen beobachtet, wie er ein Fahrrad entwendete.

Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann noch in Tatortnähe stellen. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten drei Messer und diverses Werkzeug und ein Drogenschnelltest verlief positiv.