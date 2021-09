Polizei ist mit Großaufgebot am Flughafen Leipzig/Halle im Einsatz

Dutzende Polizeiautos wurden am DHL-Hub zusammengezogen

Leipzig/Halle (Saale)/MZ/DPA/FKR - Die Polizei ist am Samstag mit einem Großaufgebot am Flughafen Leipzig/Halle vor Ort. Grund dafür ist das sogenannte „KlimaCamp Leipziger Land“, das mit einer Demo von der Leipziger Innenstadt bis zum Flughafen für mehr Klimagerechtigkeit werben möchte.

Da der Protest sowohl zum Flughafengelände als auch in die Gebäude selbst führt, sichern Landes- und Bundespolizei die Veranstaltung umfangreich ab. Auch Hubschrauber kommen zur Beobachtung zum Einsatz. „Die Bevölkerung sowie Gäste des Flughafens werden gebeten, sich auf damit verbundene Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Sachsen.

Die Polizei ist mit Dutzenden Fahrzeugen am Flughafen im Einsatz. (Foto: Polizei Sachsen)

Etwa 100 Teilnehmer der des „KlimaCamps“ sind mit Fahrrad und S-Bahn unterwegs

Nach Informationen der DPA hatten sich zu Beginn des Protestes etwa 100 Teilnehmer mit Fahrrädern eingefunden. Sie fordern ein Nein zum weiteren Flughafenausbau, Mobilitätsgerechtigkeit und eine Luftbrücke nach Afghanistan. Sie sind sowohl mit dem Fahrrad als auch der S-Bahn zu den Kundgebungs-Stationen unterwegs.

Schon in den Abend und Nachtstunden habe man die Lage beobachtet: „Es gab bisher keine polizeilich relevanten Vorfälle“. Lediglich einige Drohnenpiloten wurden verwarnt, die sich zu nah an die Flugverbotszone rund um den Flughafen gewagt hatten.

Die Klimaaktivisten sind am DHL-Hub angekommen (Foto: Schierholz)

Demoroute von der Leipziger Innenstadt zum Flughafen

Die Demonstrationen sind in der Zeit von 11 bis 19 Uhr geplant, auch am DHL-Hub in Schkeuditz hat es gegen 13.30 Uhr einen Zwischenstopp gegeben. Geplant ist eine Demoroute vom Leipziger Wilhelm-Leuscher-Platz, über den Innenstadtring zur Georg-Schumann-Straße nach Schkeuditz zum DHL-Hub.

Danach geht es weiter nach Kursdorf, unweit des Termins, zu einer weiteren Kundgebung. Schließlich soll die Demonstration durch das Flughafengebäude führen, um die Teilnehmer am Terminal A zu vereinen. An der Towerstraße ist die Abschlusskundgebung geplant.

Für den Einsatz hat die Polizei Kräfte auch aus anderen Bundesländern zusammengezogen. So ist auch die Bereitschaftspolizei aus Hessen und Nordrhein-Westfahlen zur Unterstützung vor Ort.

Beim zwölftägigen Klimacamp Leipziger Land versammeln sich seit vergangener Woche Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit dem Flughafenausbau beschäftigen. Über alle Tage zusammengerechnet sollen laut dem Organisationsteam 500 Menschen an dem Camp teilnehmen.