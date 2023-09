Sorgen Leitungsprobleme der Telekom in Sachsen-Anhalt für eine Sicherheitslücke? Polizeireviere können derzeit weder Mails empfangen noch verschicken.

Polizei in Sachsen-Anhalt per Mail nicht erreichbar

Durch technische Probleme kommt es derzeit zu massiven Schwierigkeiten im Mailkontakt mit der Polizei in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt sind offenbar zahlreiche Polizeidienststellen per Mail nicht erreichbar. Zudem kommen Mails, die Reviere verschicken, nicht an.