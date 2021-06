Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht nach einem Diebstahl in einem Supermarkt nach einer unbekannten männlichen Person. Der unbekannte Täter soll am 27.10.2020 in einem Supermarkt in der Dieselstraße in Halle drei Flaschen Whisky in einem Gesamtwert von 46,47 Euro gestohlen haben.

Mit Fotos der Videoüberwachung des Supermarktes sucht die Polizei nun nach Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten machen können. Diese werden telefonisch unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen. (mz)