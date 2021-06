Polizei in Halle sucht nach Mann mit Machete

Mehrere Polizeifahrzeuge sind am Montagabend am Uniring in Halle im Einsatz.

Halle (Saale) - Mit einem großen Aufgebot war die Polizei am Montagabend am Uniring im Einsatz. Es habe gegen 20 Uhr Hinweise aus der Bevolkerung gegeben, dass ein Mann mit einer Machete unterwegs sein soll, so Polizeisprecher Ralf Karlstedt auf MZ-Nachfrage. Genaueres sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Man sei auf der Suche nach der Person. So wurden unter anderem Personalien von Personen in der Nähe einer Shisha-Bar aufgenommen. (mz/kpa)