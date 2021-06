Polizei in Halle sucht nach bewaffnetem Raubüberfall mit Fotos und Phantombild nach Täter

Halle (Saale) - Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Geschäft sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung und einem Phantombild nach dem Täter. Demnach hat der unbekannter Täter am 6. April 2021 gegen 11.15 Uhr ein Geschäft im Steinweg in Halle betreten, eine Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Dann griff der Täter selbst in eine Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend verließ er das Geschäft, setzte sich auf ein mitgebrachtes Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Tatverdächtiger in einem Geschäft (Foto: Polizei)

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,.70 bis 1,80 Meter groß, schlank und südländisch, er sprach Deutsch, hatte einen Dreitagebart, war mit einem Mund/-Nasenschutz maskiert und mit einer weißen Sweatjacke mit Kapuze sowie einer Jeanshose bekleidet, er trug Sportschuhe der Marke „Nike“ und hatte einen Rucksack mit der Aufschrift von „Nike“ bei sich.

Phantombild vom Tatverdächtigen (Foto: Polizei)

Bereits am 7. Mai hat die Polizei ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Öffentlichkeitsfahndung werde nun zusätzlich mit zwei Fotos des Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera intensiviert. Wer den Tatverdächtigen erkennt oder Hinweise geben kann, soll diese an die Polizeiinspektion Halle unter der Telefonnummer 0345/2241291 geben. (mz)