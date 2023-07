Das Polizeirevier Halle ermittelt intensiv in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters.

Polizei in Halle sucht diesen brutalen Messerstecher (Bilder im Text)

Die Polizei in Halle sucht einen Messerstecher.

Halle/MZ - Am 25. Mai 2022 gegen 23.53 Uhr wurde ein Mann in der Volkmannstraße in Halle Opfer einer brutalen Attacke. Der bislang unbekannte Täter verletzte den Geschädigten mit einem Messer und fügte ihm eine Stichverletzung zu. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Geschädigte im Anschluss stationär behandelt werden.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte ein Videoausschnitt aus einer Straßenbahn gesichert werden, welcher den mutmaßlichen Täter zeigt. Anhand dieser Aufnahme wurde ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt.

Mit diesem Videoausschnitt wird der Messerstecher in Halle gesucht. (Foto: Polizei)

Auf Anordnung des Amtsgerichts Halle wird nun sowohl das Bild der Überwachungskamera als auch das Phantombild der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Phantombild: So könnte der Messerstecher aus Halle aussehen (Foto: Polizei)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters oder seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.