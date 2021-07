Polizei in Halle nimmt mutmaßlichen Drogendealer nach Durchsuchungen vorläufig fest

Halle (Saale)/MZ/mad - Nach Durchsuchungen wegen des Verdachts des Drogenhandels ist am Donnerstag in Halle ein 25 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen worden. Gegen mehrere weitere Personen werde ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen in Halle.

Die Polizei hatte am Donnerstag auf Beschluss des Amtsgerichtes an insgesamt fünf Orten in Halle und einem Ort im Landkreis Mansfeld-Südharz Wohnungen und Gebäude durchsucht. Dabei wurden geringe Mangen Cannabis (180 Gramm), Haschisch (5 Gramm), Heroin. Methamphetamine, Amphetamine und weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Zudem wurden neben den üblichen Utensilien zur Portionierung der Substanzen auch Mobiltelefone, Bargeld und Waffen sichergestellt. Darunter eine Schreckschusspistole, ein Baseballschläger und illegale Pyrotechnik. Wie die Sprecherin sagte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln auch wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.

Der vorläufig festgenommene 25-Jährige wird am Freitag einem Richter vorgeführt, der dann über einen Haftantrag entscheidet. Die Ermittlungen - auch gegen die anderen verdächtigen Personen - werden auf jeden Fall fortgeführt, so die Polizei.