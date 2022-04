Polizei in Halle kann Straßenbahnen nun in Echtzeit verfolgen

Per App kann die Polizei nun den öffentlichen Nahverkehr in Halle in Echtzeit verfolgen.

Halle (Saale)/MZ - Es stecken durchaus große Erwartungen in dieser Neuerung. So erklärt Mario Schwan, Direktor der Polizeiinspektion Halle: „Die Software soll die Stadt sicherer machen.“ Denn für Sicherheit in einer Stadt könne die Polizei nicht allein sorgen, so Schwan. Dazu bedürfe es der Zusammenarbeit mit Partnern. Nützlich sind da auch Hilfsmittel wie die Stadtwerke-Software „Police M.app“, die die Polizei ab sofort nutzt und die an diesem Dienstag vorgestellt wurde.

Es handelt sich dabei um eine Erweiterung der bereits öffentlich nutzbaren „Mobile M.app“, über die einjeder via Handy nachsehen kann, wann etwa die nächste Bahn oder der nächste Bus an einer bestimmten Haltestelle fährt. Die Stadtwerke Halle haben diese App für die Polizei weiterentwickelt. Die Beamten können dadurch nun quasi in Echtzeit alle Fahrzeuge der Halleschen Verkehrs AG (Havag), ein Unternehmen der Stadtwerke, auf einem Stadtplan sehen. Welche Bahnen fahren gerade vom Markt ab? Wo befindet sich eine Straßenbahn auf einer bestimmten Linie gerade? Die App zeigt es an. Was der öffentliche Nutzer der mobilen App nicht, was aber die Polizei mit ihrer App kann, ist: Die Wagennummer sehen.

Sollte der Polizei per Notruf ein Vorfall in einer bestimmten Straßenbahn gemeldet werden, können Beamte somit schneller als bisher vor Ort sein. Der Zwischenschritt, dass die Polizei erst über die Havag-Leitstelle einen Standort erfragt, entfällt, da die Polizei selbst auf die Lagekarte zugreifen kann. „Es ist ein Hilfsmittel für uns, um schneller zu reagieren“, erklärt Polizeisprecher Michael Ripke bei der Präsentation. Peter Kolbert, Projektleiter der Mobile M.app bei der Havag, bemerkt, dass die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verkehrsbetrieb „in dieser Ausprägung einzigartig ist“.

Und wenn, was laut der Leiterin des halleschen Polizeireviers Annett Wernicke immer wieder vorkommt, das Opfer einer Raubstraftat der Polizei meldet, dass ein Täter in eine Bahn geflüchtet ist, wissen die Beamten, in welche genau. Auch im Falle von Verkehrsbehinderungen, sei es durch Unfälle, durch Demonstrationsgeschehen und Massenveranstaltungen wie Fußballspiele, kann es hilfreich für die Beamten sein, über die sich gerade nähernden Verkehrsmittel bescheid zu wissen.