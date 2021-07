Polizei in Halle geht mit Pfefferspray gegen aggressiven Ladendieb vor

Halle (Saale)/MZ - Ein Einsatz mit Polizeiautos und Krankenwagen hat am Freitagvormittag in der Großen Ulrichstraße für Aufsehen gesorgt. Dort war in einem Supermarkt ein 27-jähriger Mann erwischt worden, der Lebensmittel stehlen wollte.

Er habe sich sehr aggressiv verhalten und auch Widerstand geleistet, berichtete ein Polizeisprecher. Um ihn zur Räson zu bringen, sei Pfefferspray eingesetzt worden. Nachdem der Mann medizinisch versorgt war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.