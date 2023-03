Entwarnung von der Polizei Hubschraubereinsatz in Halle: Angebliche Entführung entpuppt sich nur als Streit

Ein Hubschrauber in der Luft und viele Polizeiwagen am Boden bestimmten das Bild am Dienstagnachmittag in der nördlichen Innenstadt von Halle. Was bisher bekannt ist.