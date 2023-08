In Halle wurde eine Person gesehen, die im Bereich der Schleuse nahe dem Glauchaer Platz in die Saale gesprungen ist. Umgehend wurde eine Suche mit Hubschrauber, Boot und Tauchern eingeleitet. Nach zwei Stunden konnte der Mann nur noch tot aus der Saale geborgen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagnachmittag ist der Polizei in Halle eine Person im Wasser gemeldet worden, was umgehend eine Suchaktion auslöste.