Polizei Halle sucht mit Foto nach Alkoholdieb

Mit einem Foto von einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Halle nach einem Dieb.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem Diebstahl in Halle sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Der unbekannte Täter soll am 31.03.2021 gegen 18.35 Uhr eine Flasche Gin und eine Flasche Rum in einem Einkaufszentrum im Bereich der Weißenfelser Straße gestohlen haben. Der Warenwert beläuft sich auf 47,90 Euro.

Durch die Veröffentlichung des Bildes erhofft sich die Polizei mehr Informationen zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes. Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.