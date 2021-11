Polizei Halle fahndet nach zwei Männern wegen gewaltsamer Erpressung

Halle (Saale) - Die Polizei Halle fahndet nach zwei unbekannte Männern wegen räuberischer Erpressung.

Wer kennt diese Männer? (Polizei Halle)

Laut den Beamten sollen die Männer am 24. Oktober 2020 zwischen 03.19 Uhr und 03.28 Uhr in der Straßenbahnlinie 95 in Fahrtrichtung Trotha ihr Opfer angesprochen und aufgefordert haben, seine Kopfhörer herauszugeben. Als dieser das nicht tun wollte, setzten die Täter körperliche Gewalt ein und stahlen die Kopfhörer von ihrem Opfer.

Wer kennt diese Männer? (Polizei Halle)

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegeben Aufnahmen der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe. Wer erkennt diese Männer?

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.