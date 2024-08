Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag Anzeigen gegen zwei Männer wegen Fahrens unter Alkohol erstellt. Der eine Mann verlor seinen Führerschein direkt, der andere konnte nicht mal einen vorweisen.

Polizei in Halle stellt betrunkene Autofahrer - Fahrt in Schlangenlinien und Auto touchiert

Mit 2 Promille am Steuer

Ein Fahrzeug der Polizei fährt mit Blaulicht zu einem Einsatzort in Halle.

Halle (Saale) - In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Halle zwei Autofahrer gestellt, die ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss gesteuert haben, so die Mitteilung der Polizei.

So wurde gegen 1.00 Uhr in der Weststraße in Halle-Neustadt nach Hinweisen zu seiner auffälligen Fahrweise ein Autofahrer kontrolliert. Die Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 50-Jährigen mehr als zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Gegen 4.30 Uhr wurde dann in der Südstraße ein weiterer Autofahrer unter Alkohol festgestellt. Auch hier hatte die Polizei einen Hinweis bekommen. Der Mann hatte mit seinem Wagen zuvor ein geparktes Auto leicht touchiert. Die Atemalkoholkontrolle ergab in diesem Fall knapp zwei Promille. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.