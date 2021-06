Polizei führte Razzien in sechs Wohnungen in Halle durch

Bei den am Dienstag in Halle durchgeführten Razzien haben die Beamten unter anderem Crystal, Amphetamin und Bargeld gefunden.

Bereits am Dienstag haben mehrere Razzien in Halle stattgefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden sechs Wohnungen im Stadtgebiet und ein Gewerbeobjekt in der Merseburger Straße durchsucht. Die Razzien richteten sich gegen acht Männer und eine Frau aus Halle.

Gegen die Personen wurde seit Februar diesen Jahres wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Im Rahmen der Durchsuchungen konnte unter anderem:

circa 50 Gramm Crystal

rund 20 Gramm Amphetamin

Bargeld

mehrere Gegenstände die unter das Waffengesetz fallen

weitere zahlreiche Beweismittel

Durch die Kriminalpolizei wurde ein 31-jähriger Tatverdächtige vorläufig festgenommen und über die Staatsanwaltschaft Halle nachfolgend beim Amtsgericht Halle ein Haftbefehl beantragt, welcher am Mittwoch verkündet wurde. Weiterhin wurde gegen einen weiteren 30-Jährigen ein bereits bestehender Haftbefehl vollstreckt. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt in Halle überführt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat weitere umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.