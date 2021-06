Der von der Polizei in Halle gesuchte Mann, ist Dienstagmittag gefunden worden. Wie die Beamten mitteilten, verschwand Siegfried, N. am Montag, 31. Mai 2021, wo er letztmalig in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle gesehen wurde.

Dank eines telefonischen Hinweises konnte der Senior, gegen 11.30 Uhr, in Halle durch Beamten gefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.