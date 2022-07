Polizei findet Cannabis und Waffen - vier Hallenser sitzen in U-Haft

Halle (Saale)/MZ - Bei drei Wohnungsdurchsuchungen in der Südstadt und in Neustadt am vergangenen Freitag und Montag hat die Polizei ein Kilogramm Cannabis, drei Gramm Amphetamin, 3.500 Euro sowie mehrere Gegenstände, die unter das Waffengesetzt fallen, sichergestellt. Das wurde am Mittwoch mitgeteilt.

Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich demnach gegen sechs Hallenser im Alter zwischen 20 und 43 Jahren. Vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle beantragte gegen sie beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle. Dort wurde die U-Haft gegen das Quartett bestätigt. Anschließend wurden die Beschuldigten in die Justizvollzugsanstalten überstellt.