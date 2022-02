Polizei findet bei 18-Jährigen in Halle Drogen, Waffen und Diebesgut

Halle (Saale)/MZ - Er war wegen diverser Delikte ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten, jetzt sitzt er in U-Haft: Ein 18-Jähriger ist am Freitag bei einer Razzia in Neustadt festgenommen worden. Zuvor hatte das Amtsgericht Halle Haftbefehl erlassen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte größere Mengen an Cannabis und Methamphetamin, zudem verschiedene Druckluftwaffen, an denen teilweise manipuliert wurde. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten eine Mchete sowie andere gefährliche Waffen. Zudem fand man Diebesgut, das aus Raubstraftaten stammen soll. Der 18-Jährige sitzt nun hinter Gittern. Gegen ihn wird wegen Raubes, Drogenhandel sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.