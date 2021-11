Polizei finden bei Wohnungsdurchsuchung in Halle Betäubungsmittel, Aufzuchtanlagen und Waffen

Die Polizei hat eine Drogenplantage bei einer Wohnungsdurchsuchung in Halle gefunden.

Halle (Saale)/MZ - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Jamboler Straße in Halle am Donnerstagabend haben Polizeibeamten bei dem 20-Jährigem Mieter unter anderem folgende Gegenstände verschiedene Betäubungsmittel, Aufzuchtanlagen sowie mehrere Gegenstände die unter das Waffengesetz fallen, gefunden und sichergestellt. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.