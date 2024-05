Vandalismus an Autos in Halle: Heck- und Seitenscheiben im Läuferweg angegriffen

Halle (Saale)/DUR. - Zu Beschädigungen an gleich vier Autos in Folge ist es am Montagabend gegen 22 Uhr im Läuferweg in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach wurden die Beamten durch einen Zeugen verständigt, der einen Radfahrer als mutmaßlichen Täter ausmachte. Der Mann soll vier Autos angegriffen haben. Dabei seien eine Heck- und drei Seitenscheiben beschädigt worden. Außerdem kam es offenbar zu Defekten an den Kotflügeln der Fahrzeuge.

Von dem Radfahrer fehlte vor Ort jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.