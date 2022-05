Polizei ermittelt nach Straßenbahn-Attacke in Halle gegen den Havag-Fahrer

Fahrer verprügelt Fahrgast in einer Straßenbahn in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Ermittlungen zur Prügelei zwischen einem halleschen Straßenbahnfahrer und einem Fahrgast dauern noch an, doch es gibt bereits erste Erkenntnisse. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf MZ-Nachfrage bestätigte, sind inzwischen die Personalien der beiden Männer bekannt, die am Sonntag in der Frohen Zukunft in einer Straßenbahn aneinandergeraten waren.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 43-Jährigen, das Opfer ist ein 20-jähriger Hallenser. Anders als es der 20-Jährige in dem Video sagt, das von dem Vorfall im Internet kursiert, ist er also demnach gar nicht „minderjährig“. Für eine mögliche Bestrafung des Täters könnte das von entscheidender Bedeutung sein. Weitere Angaben zu den Ermittlungen machte die Polizeisprecherin jedoch nicht.

Halle: Straßenbahnfahrer verprügelt jungen Fahrgast

Derweil hat sich nun auch der hallesche Fahrgastbeirat zu dem Vorfall geäußert. Die Szenen, die in dem Video aufgenommen wurde, seien „schockierend“, sagt Thomas Faust, stellvertretender Vorsitzender des Beirates. Man stehe im engen Kontakt mit der Halleschen Verkehrs-AG (Havag), die an der schnellen Aufklärung arbeite. Der Fahrgastbeirat warnt jedoch auch davor, mit Blick auf das Video das Fahrpersonal zu verallgemeinern. „Die Fahrerinnen und Fahrer der Havag machen Tag für Tag einen tollen Job, was die kontinuierlich steigenden Zufriedenheitsbewertungen - vor allem im Hinblick auf Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Kommunikation - deutlich belegen“, sagt Faust. Zuvor hatte es in den sozialen Netzwerken mehrfach Forderungen nach Konsequenzen aufseiten der Havag gegeben. Der an dem Vorfall beteiligte Straßenbahnfahrer ist nach MZ-Informationen bereits vom Dienst freigestellt worden.

Am Montag war ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie ein junger Mann und der Fahrer einer Straßenbahn sich in der Bahn lautstark streiten und beschimpfen. Der Straßenbahnfahrer schlägt dann auf den jungen Mann ein und wirft ihn zu Boden. Das Video ist nur knapp eine Minute lang, der Urheber ist unbekannt.