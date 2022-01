Mann liegt schwerverletzt in Treppenhaus:  Polizei ermittelt nach blutigem Streit in Halle-Neustadt

In Halle-Neustadt ist am Sonntagmorgen ein schwerverletzter Mann in einem Treppenhaus gefunden worden. Der 57-Jährige war zunächst nicht ansprechbar.

Wegen eines blutigen Streits in der Stolberger Straße ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei ist am frühen Sonntagmorgen wegen eines schwerverletzten Mannes in ein Mehrfamilienhaus in der Stolberger Straße gerufen worden. Der blutende 57-Jährige sei nicht ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Behörde.

Eine 34-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann aus dem Haus, ebenfalls verletzt, wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass das Trio in einer Wohnung in Streit geraten war. Die Ermittlungen dauern an.