Polizei ermittelt gegen 14-jährigen Randalierer nach Pkw-Brand in Halle

Halle (Saale) - In der Steinbeckstraße in Halle hat am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Kleintransporter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in den Wagen bereits in der Nacht zu Sonntag durch das Einschlagen der Scheibe eingebrochen. Das Feuer griff auch auf einen danebenstehenden Pkw über.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung ein. Anwohner gaben den Hinweis auf eine Gruppe Jugendlicher, die in der Gegend zeitnah einen Briefkasten mittels Pyrotechnik gesprengt hatten.

Die Polizei nahm daraufhin vier Jugendliche fest, welche auch einen Feuerlöscher in einem Hinterhof entleerten sowie ein Altkleidercontainer umwarfen. Bei ihnen wurden zwei Messer, ein Böller und eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Im Rahmen des Fahrzeugbrandes ermitteln die Beamten gegen einen 14-Jähriger aus dieser Gruppe.