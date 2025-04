Ein 19-Jähriger hat in einem Krankenhaus in Halle randaliert und mit wüsten Beleidigungen um sich geworfen. Er musste gefesselt und vorübergehend verhaftet werden.

Mann schlägt in Krankenhaus in Halle um sich - weil er Bekannten nicht abholen durfte

Die Polizei entfernte einen Mann aus einem Krankenhaus in Halle. Er hatte dort randaliert.

Halle (Saale).- Ein 19 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Halle randaliert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach erschien der Mann gegen 21.15 Uhr im Empfangsbereich der Klinik und wollte einen Bekannten abholen. Als sich herausstellte, dass der Freund stationär aufgenommen wurde und das Krankenhaus nicht verlassen kann, habe der 19-Jährige aber aggressiv reagiert und weigerte sich, die Einrichtung zu verlassen, heißt es.

Gegen die hinzugerufenen Beamten habe der Mann lautstark Beleidigungen und antisemitische Äußerungen gebrüllt. Weil der 19-Jährige außerdem um sich schlug, habe er zeitweilig gefesselt werden müssen, so die Polizei weiter. Als er auch noch mit weiteren Straftaten drohte, habe er in vorübergehenden Gewahrsam genommen werden müssen. Dort habe er weiter die Beamten beleidigt.

Der Heranwachsende pustete einen Atemalkoholwert von über zwei Promille und muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.