Polizei stellt bei Durchsuchungen in Halle und Leipzig Drogen, Waffen und Bargeld sicher

Leipzig/Halle. - Im Kampf gegen den Drogenhandel ist der Polizei in Leipzig und Halle ein erfolgreicher Schlag gelungen. Bei Durchsuchungen von insgesamt fünf Wohnungen in den beiden Städten konnten die Beamten am Montag 20 Kilogramm Methamphetamin, 1 Kilogramm Marihuana sowie 42.200 Euro Bargeld sicherstellen, wie das Zollfahndungsamt Dresden mitteilte.

Zudem wurden ein Fahrzeug, eine Schreckschusspistole, je zwei Elektroschocker und Teleskopschlagstöcke sowie neun Mobiltelefone, hochwertige Uhren, diverser Schmuck und gefälschte 100 Euro-Banknoten beschlagnahmt.

Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 25-Jährigen ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.