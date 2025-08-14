Parfüm und mehrere Rasierer soll ein Mann im Dezember 2024 in einer Drogerie in Halle gestohlen haben. Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Ladendieb machen?

Rasierer und Parfüm in Halle gestohlen - Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem mutmaßlichen Ladendieb um Hilfe.

Halle (Saale). - Am 17. Dezember 2024 hat ein unbekannter Täter in einer Drogerie-Filiale in der Neustädter Passage in Halle mehrere Rasierer und verschiedene Parfüms gestohlen, teilt die Polizei mit.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf 174,50 Euro. Nun bittet die Polizei bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter die Öffentlichkeit um Hilfe.

Dieser Mann steht im Verdacht, die Waren gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 03 45 / 224 2000 entgegen.