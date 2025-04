An der Magistrale hat die Polizei in Halle die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Raser fiel dabei besonders auf.

Polizei blitzt in Halle: Ein Raser war besonders schnell unterwegs

Halle (Saale). - Im Bereich An der Magistrale in Halle hat die Polizei am 2. April die Geschwindigkeit der Autofahrer unter die Lupe genommen. Ein Raser hatte es besonders eilig.

Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt vier Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Einer von ihnen muss dabei mit einer empfindlichen Strafe rechnen, denn statt der erlaubten 50 fuhr er mit 93 Kilometern in der Stunde durch die Stadt.

Nach einem Toleranzabzug könnte auf den Bleifuß nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zukommen.