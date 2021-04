Polizei bereitet sich auf viele Einsätze in Halle vor

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bereitet sich am ersten Maiwochenende auf mehrere Kundgebungen und Demonstrationen vor – vor allem am 1. Mai. Bereits für den heutigen Freitag wurde von 21 bis 23 Uhr eine Veranstaltung für den August-Bebel-Platz angemeldet – den Organisatoren geht es um das „Recht auf Spazierengehen“. Der Maifeiertag steht im Zeichen einer Kundgebung des DGB, die von 11 bis 13 Uhr vor dem Ratshof stattfindet und zu der etwa 100 Teilnehmer erwartet werden.

Von 10 bis 13 Uhr will das Internationalistische Bündnis vor dem Stadthaus den 1. Mai als Kampftag der Arbeiter würdigen – mit bis zu 40 Aktivisten. Auch Corona spielt am 1. Mai eine Rolle. So soll 12.30 Uhr eine Fahrraddemo mit etwa 250 Teilnehmern auf dem Markt starten – unter dem Motto: „Wer zahlt die Zeche?“ Geplant ist eine Route durch die Innenstadt, über die Hochstraße, Neustadt und zurück zum Bebelplatz. Dort ist gegen 15.45 Uhr eine Abschlusskundgebung vorgesehen. 11 Uhr starten zudem etwa 30 junge Hanseaten am Riveufer „für Völkerverständigung und Klimaschutz“ in Richtung Merseburg. (mz)