Polizei beendet nächtliche Schlägerei in Halle

Halle (Saale)/MZ - An der Haltstelle Rennbahnkreuz in Halle hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag eine Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Männern beendet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 25-Jähriger mit einem Fahrradschloss auf einen 31-Jäheigen eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Der Ältere ging mit einer Kopfverletzung zu Boden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sein Gegenüber gab an, der 31-Jährige habe ihn zunächst mit einer Glasflasche attackiert. Tatsächlich war auch der 25-Jährige verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung ab. Beide Männer hatten 1,5 beziehungsweise 1,8 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.