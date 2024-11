Während eines Streits zwischen zwei Personen in der Nähe des ehemaligen Maritim-Hotels in Halle ist einer Person ins Gesicht geschlagen worden.

Mann wird in der Nähe des ehemaligen Maritim-Hotels attackiert - Zwei Verletzte

Angriff in Halle

In Halle ist ein Streit am ehemaligen Maritim-Hotel eskaliert.

Halle (Saale). - Am Mittwoch ist gegen 12.30 Uhr ein Streit zwischen zwei Personen in der Nähe des ehemaligen Maritim-Hotels in Halle eskaliert.

Laut Polizei wurde ein 19 Jahre alten Mann durch Schläge ins Gesicht verletzt. Bei dem Versuch, die Situation zu deeskalieren, sei eine weitere Person verletzt worden. Zudem fand die Polizei ein Fahrrad, das zur Fahndung ausgeschrieben war, heißt es.

Die Ermittlungen zur weiteren Klärung des Tathergangs seien eingeleitet worden.