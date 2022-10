Politikprofi oder Neuling: Spannende Konstellation zur Stichwahl

Steffen Müller, erfahren in Sachen Stadtrat, trifft am 6. November auf Tobias Halfpap, den Chef des Gemeindekirchenrats.

Landsberg/MZ - Am Sonntagabend, als das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Landsberg feststand, gönnte sich Steffen Müller ein Glas Sekt mit seiner Frau. Der 56-Jährige hat die erste Runde im Kampf um die Nachfolge der zurückgetretenen Bürgermeisterin Anja Werner (parteilos) zwar klar gewonnen. Entschieden ist aber noch nichts. Am 6. November kommt es zur Stichwahl mit Tobias Halfpap (40). „Die erste Etappe ist geschafft. Für Jubelgesänge ist es aber noch zu früh“, sagte Müller.